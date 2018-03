Trofeo delle Regioni: il messaggio del presidente FIP Calabria Paolo Surace

29 marzo 2018 13:06

La Calabria è pronta a partecipare al Trofeo delle Regioni 2018, il messaggio del Presidente FIP Calabria Paolo Surace: “un’esperienza indimenticabile da vivere con passione”

Finalmente ci siamo. La rappresentativa dei 2004 di Calabria dopo un lungo percorso fatto di raduni, allenamenti, tornei e piccoli-grandi passi in avanti è pronta per partecipare al Trofeo delle Regioni 2018. L’esordio – La selezione scenderà in campo sul parquet di Inverigo alle ore 15 del 29 Marzo 2018 per l’esordio nella competizione contro la Valle D’Aosta. L’intervento del Presidente della Fip Calabria, Paolo Surace – “Un saluto ed un augurio a tutti i ragazzi per questo vetrina del basket nazionale il cui spirito è quello di essere una festa che coinvolga tutta la nostra nazione. Un saluto ed un ringraziamento, ai ragazzi che, invece, sono rimasti a casa dopo un lungo percorso di allenamenti e partite. Per loro è stata un’occasione persa ma sono convinto che ce ne saranno altre durante il loro percorso cestistico. Siamo convinti che, come accade ormai da tanti anni che aldilà del risultato che conta tantissimo, siamo sicuri che la nostra rappresentativa si contraddistinguerà per l’educazione ed il comportamento. Un ringraziamento a tutto lo Staff, ed ai Genitori che hanno accompagnato con passione ed entusiasmo il cammino dei ragazzi permettendo di spostarsi per effettuare raduno su tutto il territorio regionale. Il ringraziamento va esteso alle nostre società che fanno tanti sacrifici per portare avanti le società e ci seguono con competenza e senso di appartenenza regionale. Non è una festa per “campioni” ma una festa che è iniziata dal 1982: un momento indimenticabile dove nascono le migliori amicizie attraverso il rapporto tra ragazzi quattordicenni di tutta la nazione. Io, sarò presente come ormai accade da tanti anni anche prima del mio incarico federale: non vedo l’ora di vedere in campo e sostenere i nostri ragazzi”.

Lo staff – La spedizione regionale sarà coordinata dal Referente Tecnico Territoriale e dal Dirigente del Comitato Regionale Danilo Cirelli

Gli allenatori - Giuseppe Cotroneo e Fausto Scerbo

Il preparatore fisico - Valerio Tolomeo

Fisioterapista - Valentina Fregola

I Convocati – C’era tanta curiosità nel conoscere i dodici convocati: il Capitano della Smaf Andrea Agosto rappresenterà Catanzaro; Bagnara è in festa per la convocazione di Vincenzo Barilà; poker di convocati da casa Viola Reggio Calabria con il play Alessandro Ziino, Daniele Campolo,Angelo Messina e Fabio Freno; da Cosenza ci saranno Leonardo De Rito della Micromega e Luca Tiberi dell’Abacos; Gioia Tauro sarà rappresentata da Vincenzo Giovinazzo del Basket Alan; la costa ionica sorride grazie alla convocazione di Ilario SImonetti dell’Eutimo Locri; da casa Vis Reggio parteciperà alla manifestazione Lorenzo Sontuoso; per la Nuova Jolly,infine è stato convocato Demetrio Scarfò.