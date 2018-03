FIP, Trofeo delle Regioni: la Calabria femminile inizia l’avventura

30 marzo 2018 11:26

Si è dato il via il 29 marzo al Trofeo delle Regioni, le atlete della sezione femminile della Calabria sono pronte ad iniziare l’avventura, prima sfida contro la Valle D’Aosta

Il 29 Marzo 2018 è iniziato il Trofeo delle Regioni. “Cesare Rubini”. Mentre la Rappresentativa Calabrese ha già vinto all’esordio battendo la Valle D’Aosta con il risultato di 96 a 68, in serata partita verso la Lombardia, location della kermesse la selezione femminile diretta dalla Dirigente del Comitato Fip Calabria Lucia Rossi. La selezione femminile ci riproverà iniziando il proprio cammino alle ore 17 del 31 Marzo sul rettangolo di gioco di Meda proprio contro la Valle D’Aosta, avversaria d’esordio dei mini atleti della selezione maschile.

Parola di Presidente- “Un augurio per la selezione femminile al completo che partirà questa sera con direzione Lombardia per partecipare al Trofeo delle Regioni – ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale Fip Paolo Surace. Siamo molto attenti alla crescita ed allo sviluppo dell’attività femminile: questa è un’occasione che va aldilà dell’aspetto agonistico ma significa per il nostro movimento esserci, partecipare e vivere un’esperienza unica. Si sta lavorando molto con la consapevolezza delle difficoltà e degli ostacoli da superare: è un settore che va ripreso dalla basi ma non abbiamo nessuna voglia di “mollare la presa”. Si riparte da zero ma tutte le attività, a partire dal minibasket sono protese verso una progettualità e continuità che possa permettere di crescere sui numeri e contemporaneamente di poter lavorare conseguentemente sulla qualità. La Fip Calabria assume un ruolo di ausilio alle società e vogliamo creare supporti per aiutare le stesse a crescere e lavorare bene”.

Il Coaches, selezionati dal Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi sono Armando Russo ed Emiliano Scarcello con Giuseppe Saccone nel ruolo di Preparatore fisico.

Le dodici convocate arrivano da tutta la regione: Valeria Alfano e Marta Montebello della Centro Basket Catanzaro, Clara Cavo e Giulia Del Vecchio dell’Eutimo Locri, Sara Centofanti, Deborah Onugha e Silvia Triolo della Nuova Jolly, Caterina Concolino della Smaf Catanzaro, Giulia Gilioni del Basket Pellaro, Mirna Mauro della Team Basket Kleos, Benedetta Privitera della Gio & Gio Palmi e Chiara Siclari della Reggio Fiamma.