Trenitalia: “completamente rimosso e smaltito l’amianto nell’impianto di manutenzione di Reggio Calabria”

23 marzo 2018 23:25

Reggio Calabria, Trenitalia sull’amianto nell’impianto di manutenzione: “Le strutture sanitarie di competenza sono state informate della bonifica avvenuta a febbraio”

“Sono state ultimate a febbraio, con largo anticipo rispetto ai termini previsti, le procedure di rimozione e smaltimento del tetto in eternit che copriva parte dell’impianto di manutenzione corrente (IMC) di Trenitalia, a Reggio Calabria“. Lo comunica in una nota Trenitalia che ribadisce “che il sito è sempre stato monitorato, anche da società terze, senza che fossero rilevate criticità sullo stato di conservazione del tetto o presenza nell’aria di sostanze che potessero risultare nocive per la salute pubblica sia dei lavoratori, sia dei cittadini. Dell’intervento di bonifica è stata data tempestiva comunicazione alle strutture sanitarie territoriali di competenza, all’ispettorato del lavoro di Reggio Calabria, al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico – e al Comando della Polizia Municipale di Reggio Calabria“.