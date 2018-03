Trasporto aereo: EasyJet, obiettivo 20% donne pilota entro 2020 (2)

20 marzo 2018 18:36

(AdnKronos) – Alcuni piloti donna hanno affermato di essere state scoraggiate nel perseguire il loro sogno per il fatto di essere donne, un segnale che il mestiere di pilota continua ancora ad essere percepito da molti come un lavoro prevalentemente riservato al mondo maschile.

‘In easyJet la diversità è un valore e la composizione del nostro organico riflette la varietà dei nostri passeggeri. L’Amy Johnson Flying Initiative è nata per ispirare una nuova generazione di piloti donna e a questo servono i risultati di questa ricerca, ad aiutarci a identificare cosa possiamo fare di più per cambiare la percezione del ruolo e incoraggiare sempre più donne a perseguire una carriera così gratificante, alla portata di chiunque abbia le giuste abilità e attitudini”, commenta David Morgan, direttore delle operazioni di volo di easyJet.