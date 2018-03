Tim: nel vivo produzioni film e serie tv TimVision

22 marzo 2018 13:31

Roma, 22 mar. (AdnKronos) – TimVision entra nel vivo della produzione cinematografica e televisiva e lancia le prime opere frutto di importanti accordi con alcuni dei principali player del settore (tra questi Wildside, Lucky Red, Cross Productions, Oplon Film e Bibi Film). Si parte con ‘Skam Italia” e ‘Dark Polo Gang – La serie” per il pubblico teen a cui seguiranno ‘L’amica geniale”, tratta dal best seller di Elena Ferrante e molti altri titoli nel corso del 2018. Queste produzioni si inseriscono nell’ambito della strategia DigiTIM e si affiancano all’ampia offerta di qualità del catalogo TimVision già apprezzato da 1 milione e mezzo di clienti. L’obiettivo è quello di rafforzare i contenuti digitali e le offerte convergenti grazie anche a titoli premium originali e in esclusiva o in anteprima.

Il primo appuntamento sarà domani con ‘Skam Italia”, l’attesissima serie coprodotta con Cross Productions per la regia di Ludovico Bessegato. Si tratta del remake della serie norvegese di culto tra i teenagers di tutta Europa. Per il suo grande successo molti paesi lo stanno riadattando e in Italia è TimVision che firma l’esclusiva. La serie, estremamente innovativa, è unica nel suo genere per la capacità di vivere in simbiosi con i social network.

Sempre per il pubblico dei giovanissimi, TimVision produrrà la docuserie sul gruppo musicale ‘Dark Polo Gang “, una band che è un vero e proprio fenomeno di popolarità tra i giovanissimi. La serie, coprodotta con Oplon Film in associazione con Ringo Film, è diretta da Tommaso Bertani e Carlo Salsa.