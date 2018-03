Tim: nel vivo produzioni film e serie tv TimVision (2)

22 marzo 2018 13:31

(AdnKronos) – Ma TimVision è tra i protagonisti anche di uno dei progetti più attesi della prossima stagione televisiva, ‘L’amica geniale”, tratto dai romanzi di Elena Ferrante best seller nel mondo. E’ una serie Hbo-Rai Fiction e TimVision, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in co-produzione con Umedia Production. Tutti gli episodi saranno diretti da Saverio Costanzo. TimVision partecipa inoltre a produzioni cinematografiche: ‘Ride”, con la regia di Jacopo Rondinelli (Lucky Red e Mercurious) è il primo action thriller su sport estremi interamente girato con tecniche avanzate di ripresa soggettiva.

Inoltre, in uscita a breve nelle sale francesi e in Italia, ‘Manuel”, opera prima diretta dal giovane regista Dario Albertini (coproduzione con Bibi Film). Il film presentato quest’anno alla 74° Mostra del Cinema di Venezia è stato molto apprezzato da critica e pubblico ed ha già vinto diversi premi europei. Tra i progetti in cantiere anche film e serie tv internazionali.

‘Grazie alle nuove produzioni e coproduzioni realizzate con importanti player del settore continuiamo ad arricchire l’offerta di TimVision in modo distintivo per i nostri clienti, con contenuti di qualità italiani e internazionali, oltre ad utilizzare nuovi linguaggi creativi e modalità di visione inediti come il web e i social network, realizzati da giovani autori e registi per i giovani”, dichiara Daniela Biscarini, Responsabile Multimedia Entertainment & Consumer Digital Services di TIM. ‘Siamo fortemente convinti che lo sviluppo di servizi di intrattenimento sulle nuove piattaforme digitali siano tra i principali driver del nostro business.”