20 marzo 2018 13:54

Ecco l’ultimo capolavoro realizzato a Messina, in centro città in prossimità di una scuola

Più che zebre, sarebbe il caso di chiamarle strisce pedonali a macchia di leopardo. È questo il capolavoro delle strisce pedonali realizzato nelle scorse giornate a Messina, precisamente davanti la scuola Principe di Piemonte e fra le vie Reggio Calabria e Napoli. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, il rifacimento della segnaletica orizzontale non è stato portato a termine, risulta parziale. Addirittura tra via Reggio Calabria un’intera porzione di carreggiata resta completamente senza strisce. Proprio la questione del rifacimento della segnaletica orizzontale ha visto la mobilitazione dei consiglieri di circoscrizione e di cittadini indignati, specie alla luce dei recenti fatti in città, che hanno coinvolto due studenti, investiti davanti al plesso scolastico di Giostra, sulle strisce.

via san cosimo angolo via napoli le strisce sono a meta.