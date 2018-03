Strangolò le due figlie, assolta

28 marzo 2018 19:29

Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – Nel dicembre del 2016 Giusy Savatta uccise le due figlie di 9 e 7 anni, ma oggi è stata assolta perché giudicata “incapace di intendere e di volere al momento dei fatti contestati”. Così ha deciso il Gup del Tribunale di Gela (Caltanissetta).

La donna, 42 anni, il 27 dicembre 2016 strangolò le due bimbe, Gaia e Maria Sofia, nella loro abitazione. Per la donna è stata applicata una misura di sicurezza presso una struttura Rems, un ex ospedale psichiatrico.

Lo stesso pm alla fine della requisitoria aveva chiesto l’assoluzione per la donna, a differenza della parte civile, rappresentata dal marito, che aveva chiesto la condanna. L’uomo dal giorno del duplice omicidio ha interrotto ogni rapporto con la moglie.