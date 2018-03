Stazione spaziale pronta all’impatto

26 marzo 2018 14:18

Roma, 26 mar. (AdnKronos) – La finestra di ‘arrivo’ sulla Terra della stazione spaziale cinese Tiangong-1 (Palazzo Celeste) è al momento stimata dall’Agenzia Spaziale Europea fra il 30 marzo e il 2 aprile. Nel suo ultimo aggiornamento online, l’Ufficio Detriti Spaziali del centro Esa-Esoc di Darmstadt, in Germania, ribadisce però che la previsione “è altamente variabile”.

L’Esa ha aperto già da tempo una pagina ad hoc per il rientro incontrollato della Tiangong-1, ma in queste ultime ore ha annunciato una cadenza di aggiornamenti più serrata, “ogni 1-2 giorni”.

Il rientro della Tiangong-1 potrà avvenire “ovunque tra 43º N e 43º S. Le aree al di sopra o al di sotto di queste latitudini possono essere escluse”.