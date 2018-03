24 marzo 2018 14:34

Milano, 24 mar. (AdnKronos) – E’ stato rintracciato e arrestato in un albergo di Livigno dalla polizia di Sondrio un giovane lettone su cui pendeva un mandato d’arresto europeo. Si tratta di un ventisettenne che deve scontare tre anni di carcere per truffa e guida in stato di ebbrezza. L’uomo, dopo l’udienza in Corte di Appello a Milano per l’identificazione e la convalida dell’arresto, sarà consegnato alle autorità della Lettonia.