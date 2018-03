29 marzo 2018 09:00

Roma, 29 mar. (AdnKronos) – Ha colpito la rete di Anis Amri, l’autore dell’attentato al Mercato di Natale di Berlino il 19 dicembre 2016, la vasta operazione antiterrorismo condotta dal personale appartenente alla Direzione centrale della polizia di prevenzione ed alle Digos di Roma e Latina. Il blitz ha portato all’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere. Perquisizioni sono in corso in varie città.