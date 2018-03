26 marzo 2018 23:02

Serie C: Siracusa-Reggina 0-0, buon punto in chiave salvezza per la squadra di Maurizi

Finisce senza goal il posticipo della 32esima giornata di Serie C girone C, tra Siracusa e Reggina. Poche occasioni da una parte e dall’altra sia nella prima frazione che nel secondo tempo: gli amaranto hanno cercato di frenare i padroni di casa. Lo 0-0 fa comodo soprattutto alla squadra del presidente Praticò in chiave classifica, la squadra dello Stretto lotta strenuamente per la salvezza. Situazione diversa per il Siracusa che, invece, non riesce ad agganciare il quarto posto.