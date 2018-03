Siracusa: omicidio giovane mamma, stasera fiaccolata per ricordare Laura

20 marzo 2018 07:03

Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – Fiaccolata, questa sera, a Canicattini Bagni, piccolo centro del siracusano, per ricordare Laura Petrolito, la ragazza di 20 anni, mamma di due bimbi, uccisa sabato sera dal suo compagno, Paolo Cugno, che l’ha poi gettata in un pozzo. Le amiche, i parenti, l’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni, con il testa il sindaco Marilena Miceli, hanno organizzato la fiaccolata che alle ore 21 partirà da via Vittorio Emanuele, davanti la Caserma dei Carabinieri, “quale luogo di Giustizia”, dicono gli organizzatori, e si concluderà davanti alla Chiesa Madre in Piazza XX Settembre.