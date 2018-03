Siracusa: lutto cittadino a Canicattini per Laura, oggi i funerali

22 marzo 2018 07:48

Palermo, 22 mar. (AdnKronos) – Lutto cittadino oggi a Canicattini Bagni, piccolo centro del siracusano, sconvolto dall’omicidio di Laura Petrolito, la ragazza di venti anni, madre di due bimbi, uccisi dal suo compagno, Paolo Cugno, che l’ha poi gettata in un pozzo per fare perdere le sue tracce. Il lutto cittadino è stato proclamato dal sindaco Marilena Miceli per “rendere omaggio alla memoria di Lauretta” nel giorno dei funerali della ragazza. Il rito funebre si terrà alle 15,30 nella chiesa Madre di Canicattini Bagni. Sui palazzi pubblici, a cominciare dal Municipio, il tricolore sarà a mezz’asta, mentre i commercianti abbasseranno le saracinesche delle proprie attività durante i funerali della giovane.