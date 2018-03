Siracusa: la madre della giovane uccisa, non ho abbandonato mia figlia

20 marzo 2018 15:06

Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – “Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta per mano di un assassino”. A parlare è Angela Conti, la madre di Laura Petrolito, la giovane uccisa dal compagno con venti coltellate e poi gettata in un pozzo, a Canicattini Bagni (Siracusa). In una intervista al sito ‘Siracusa Oggi’, la donna racconta: “Io e mia figlia ci vedevamo, ci siamo frequentate in tutti questi anni. All’insaputa del padre. Sono stata presente, anche se per poco”. Laura Petrolito è cresciuta con il padre, Andrea, che si dispera per la morte della ragazza, madre di due bambini piccoli. ‘Non giudicatemi, non potete sapere il dolore immenso che stiamo provando io e le mie figlie – dice ancora Angela Conti – Stiamo soffrendo, non vedremo Laura mai più sorridere. Adesso è una meravigliosa stella. Non descrivetemi con cattiveria”.