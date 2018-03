Sicurezza stradale: Veneto, accordo tra Inail e Polizia di Stato

19 marzo 2018 15:18

Venezia, 19 mar. (AdnKronos) – Il 20 marzo verrà sottoscritto presso la Sede regionale dell’Inail a Venezia l’accordo tra Inail Veneto e Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compartimento della Polizia Stradale per il Veneto, per prevenire gli incidenti e promuovere la sicurezza su strada, attraverso la realizzazione di iniziative congiunte rivolte al mondo della scuola e del lavoro. Tale accordo sarà siglato in attuazione del Protocollo di intesa nazionale tra Inail e Ministero dell’Interno.

Nel corso della Conferenza Stampa verranno presentati alcuni dati relativi agli incidenti stradali, in particolare gli infortuni accaduti ai lavoratori; verranno proiettati dei filmati destinati alle scuole e alle Associazioni di Categoria del Settore autotrasporti per far crescere la cultura della sicurezza sulle strade.

Alla Conferenza stampa sarà presente Cinzia Ricciardi, dirigente del Compartimento della Polizia Stradale del Veneto e Daniela Petrucci, direttore regionale dell’Inail del Veneto.