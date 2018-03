Sicilia, Zafarana: “Musumeci ostaggio di un assessore”

20 marzo 2018 20:45

Sicilia, Zafarana:”Il governo del presidente Musumeci e la sua maggioranza non esistono”

“Mentre la Sicilia brucia perchè esige risposte, il governo del presidente Musumeci e la sua maggioranza non esistono. Mancano le risposte da dare ai siciliani. Il voto che ha fatto andare sotto questa maggioranza pone chiaro un tema ai siciliani. Non c’è compattezza di maggioranza e non c’è compattezza di Governo. Non è possibile pensare che ci sia un assessore che tiene ostaggio per conto di altri, il presidente Musumeci. Chiedo che vengano create le condizioni per avere un chiaro dibattito, se c’è un timoniere al governo di questa barca o se la barca sta andando alla deriva”. A dichiararlo è la capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Valentina Zafarana nel corso della seduta d’aula che ha visto l’assenza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.