9 marzo 2018 22:45

Sicilia: in piazza le uova di Aslti contro i tumori infantili

I volontari dell’Associazione siciliana lotta alle leucemie e ai tumori infantili (Aslti) e dell’Ibiscus Onlus saranno presenti sabato 10 e domenica 11 marzo a Palermo (via Libertà), a Catania (piazza Stesicoro) e nelle principali piazze siciliane per vendere le loro uova di Pasqua. L’iniziativa di solidarietà è organizzata in favore delle Unità operative di Oncoematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera Civico di Palermo e del Policlinico di Catania. Con 10 euro, dalle 9.30 alle 19, sarà possibile acquistare uova di cioccolato al latte, fondente e senza glutine che avranno come sorpresa colorati e morbidi peluche. “Ormai è un appuntamento consolidato per i palermitani che conoscono il nostro impegno per migliorare l’assistenza in reparto – sottolineano Giuseppe Lentini, presidente dell’Aslti, e Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa – Ogni volta è comunque una nuova occasione per fare il punto sulle nuove terapie contro i tumori infantili e sui progetti che l’associazione porta avanti insieme alle famiglie dei piccoli pazienti, obiettivi variegati che hanno come punto comune la globalità delle esigenze che si presentano durante i mesi, spesso lunghi, di ricovero in ospedale”.

(AdnKronos)