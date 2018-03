Sicilia: Sgarbi presenta la mostra “Antonello incontra Laurana e…McCurry”

19 marzo 2018 09:25

Vittorio Sgarbi presenta a Palermo la mostra “Antonello incontra Laurana e…McCurry”, l’idea è far guardare tra loro opere diverse per natura he dal 1954 si trovano nello stesso palazzo ma in stanze separate

Oggi alle 12,00 Vittorio Sgarbi, assessore regionale dei beni culturali in Sicilia, terrà una conferenza stampa al Museo Abatellis di Palermo. Sarà presentata la mostra “Antonello incontra Laurana e…McCurry”. L’idea è far guardare tra loro opere diverse per natura (un dipinto e una scultura) che dal 1954 si trovano nello stesso palazzo ma in stanze separate, e che sembrano richiamarsi nelle pose e nelle espressioni. Due capolavori del Quattrocento: l’Annunciata di Antonello da Messina e il Busto di Eleonora d’Aragona di Francesco Laurana. Tra loro un terzo sguardo, quello di Sharbat Gula: un’altra donna, ritratta in un’altra forma d’arte, la fotografia, e in un altro tempo, il nostro. Gula è la ragazza afgana dagli occhi verdi e il mantello rosso fotografata da Steve McCurry nel 1984, conosciuta ormai in tutto il mondo. Nel corso della conferenza stampa l’assessore farà il punto sulle iniziative fin qui svolte e su quelle programmate.