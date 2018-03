Sicilia: Sgarbi, Cinquestelle? Per loro Antonello è un parrucchiere

19 marzo 2018 15:05

”Capisco che i Cinquestelle dicano ‘Sgarbi non ha fatto assolutamente niente’, del resto loro non capiscono niente. Non gli puoi fare vedere Antonello e Laurana, perché pensano che siano uno un parrucchiere e l’altro un profumiere. Sono delle menti così basse che non puoi pensare che capiscano la sfumatura di far scendere un quadro e farlo dialogare con un altro”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Beni culturali Vittorio Sgarbi a margine della presentazione della mostra ‘Antonello incontra Laurana’ a Palazzo Abatellis, a Palermo. (Man/AdnKronos)