Sicilia, a Valderice il seminario sulla “Lotta ai calabroni e vespe”

27 marzo 2018 09:20

Sicilia, al via il seminario formativo rivolto agli apicoltori e alla popolazione sui metodi di lotta i calabroni e vespe che infestano il territorio di Valderice

Si svolgerà a Valderice il 13 aprile alle ore 9 il seminario rivolto agli apicoltori e alla popolazione di Valderice e comuni limitrofi, sarà tenuto dal Prof . ERNESTO RAGUSA, Università di Palermo. Il seminario è finalizzato ad informare e istruire gli apicoltori e le persone sulla natura, sui metodi di lotta ai calabroni e vespe che infestano il territorio e attaccano gli alveari e le abitazioni. Fai Sicilia si prefigge lo scopo di organizzare e dirigere un piano territoriale di controllo di questi insetti predatori nell’interesse della popolazione e degli apicoltori, coinvolgendo anche le associazioni locali. Il seminario si svolgerà presso la Sala Convegni del MOLINO EXCELSIOR a Valderice ( ingresso da via Antonino Tranchida) Per informazioni rivolgersi a: -1) Oddo Antonino 333 1010124 – 2) Vincenzo Stampa 328 2370653 – 3) Giueppe Marinaro 393 1250126 VALDERICE FAI SICILIA – Federazione Apicoltori Italiani ; Via Mario Rapisardi 9, – 90144 PALERMO email : faisicilia@federapi.biz – Web : www.sicilia.federapi.biz .