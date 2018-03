Sicilia, al via la tre giorni del Riciclo: porte aperte degli impianti a Messina

19 marzo 2018 20:51

Al via in Sicilia la tre giorni del Riciclo Aperto, porte aperte anche negli impianti di Messina

Tutto pronto in Sicilia per la tre giorni di Riciclo Aperto. Nelle giornate del 21, 22 e 23 marzo Comieco aprirà le porte degli oltre 100 impianti della filiera del riciclo di carta e cartone presenti sul territorio nazionale. In Sicilia porte aperte in ben 17 impianti, ovvero: le piattaforme di selezione Ecoface Industry Srl a Ravanusa, Ecoxxi Srl a Santa Margherita di Belice, Flexo Bags Srl ad Aragona, Sam Srl a Sciacca, Traina Srl ad Agrigento, in Provincia di Agrigento; le piattaforme di selezione Ecolit Srl a Camporotondo Etneo, Kalat Ambiente Spa a Grammichele, Sicula Trasporti Srl a Catania e la cartiera Sacca Spa a Calatabiano, in Provincia di Catania; la piattaforma di selezione Sicula Ciclat Coop a Caltanissetta; le piattaforma di selezione Piattaforma pace a Villaggio Pace, Siculcoop Soc. Coop. Arl a Rometta, in Provincia di Messina; le piattaforme di selezione Rekogest Srl a Termini Imerese, Si.re.in di Citarda Maria Rosaria a Palermo, Palermo Recuperi di Antonino Bologna&c. Sas a Contrada Reggio Corte, in Provincia di Palermo; le piattaforme di selezione Ecomac Smaltimenti Srl a Siracusa, Ionica Ambiente Snc a Floridia, in Provincia di Siracusa.