26 marzo 2018 22:50

Sicilia: ARS approva rendiconto consolidato 2016

Via libera di Sala d’Ercole al rendiconto consolidato 2016. Il documento è stato approvato, per appello nominale a causa del malfunzionamento del voto elettronico, con 39 voti a favore e 19 contrari (58 i presenti in Aula). Fra i no quello del deputato di Sicilia Vera Cateno De Luca. Sala d’Ercole procederà adesso al voto sul bilancio consolidato 2016. In Aula anche il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a cui, in apertura di seduta, è stata comunicata la richiesta del Pd di proroga dell’esercizio provvisorio. Il governo dovrebbe comunicare la sua decisione durante la capigruppo convocata al termine dell’Aula.

(Adnkronos)