Sicilia: Razza, agenda digitale aiuterà cittadini ad accedere ai propri dati sanitari

14 marzo 2018 16:13

Razza: “Lo strumento di agenda digitale consentirà il numero unico e la Sicilia sarà la prima Regione che fruirà di questa nuova risorsa”

Per l’intera realizzazione di tutti gli obiettivi del Piano Strategico per la Salute, che seguiranno a quelli della fase 1, l’investimento calcolato è invece di 50 milioni. “Salute digitale significa una sanità più vicina ai cittadini che potranno finalmente essere informati in modo completo e simultaneo – ha affermato l’assessore alla salute Ruggero Razza, presentando gli obiettivi del programma – ma significa anche supporto strategico e strumenti adeguati per chi lavora negli ospedali: penso alla cartella unica digitale, al fascicolo sanitario elettronico. Stiamo mettendo in campo una delle più grandi rivoluzioni in campo sanitario che permetterà alla Sicilia in poco tempo, di essere ai vertici tra le regioni italiane”.

Tra gli obiettivi primari anche l’evoluzione del 118. “La struttura del 118, con il numero unico nazionale, doveva essere integrato – ha spiegato l’assessore alla Salute Ruggero Razza – lo strumento di agenda digitale consentirà il numero unico e la Sicilia sarà la prima Regione che fruirà di questa nuova risorsa”.