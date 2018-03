Sicilia: peculato, Gdf sequestra casa campagna ex pm Ingroia

20 marzo 2018 17:10

Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – I soldi sul conto corrente dell’ex pm Antonio Ingroia non bastano a coprire il sequestro preventivo della somma di 151mila euro disposto dal gip di Palermo e la Guardia di Finanza ha sequestra oggi anche la casa di campagna dell’ex Procuratore aggiunto di Palermo. Ingroia, che oggi fa l’avvocato, è accusato di essersi autoliquidato la somma di 117 mila euro ma anche di avere soggiornato in hotel di lusso e ristoranti, pari a una domma di 34 mila euro. Il casolare sequestrato all’ex magistrato, sotto inchiesta per peculato, che si trova a Calatafimi (Trapani) in passato era stato al centro di polemiche per una ristrutturazione fatta dall’ex magistrato.