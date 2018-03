26 marzo 2018 22:29

Sicilia, Musumeci: “questo deve essere il governo delle riforme”

”Questo deve essere il governo delle riforme, con quattro-cinque priorità, tra cui la modifica della legge elettorale. Poi se vogliamo possiamo anche discutere di andare a votare, io non sono attaccato allo sgabello. Come ho sempre detto sono il presidente della semina e non della raccolta”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.