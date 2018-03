Sicilia: con Moby e Tirrenia sconto del 100% per i bambini

26 marzo 2018 11:36

Super promozione di Moby e Tirrenia: sconto del 100% per i bambini sotto i 12 anni

Un nuovo regalo di Moby e Tirrenia dedicato alle famiglie: i piccoli ospiti che viaggeranno verso Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba, godranno infatti di una super promozione pensata appositamente per loro.

Sulle prenotazioni effettuate da oggi fino al prossimo 25 aprile, per partenze entro il 30 novembre, verrà infatti applicato uno sconto del 100%, al netto di tasse e competenze, ai bambini sotto i 12 anni accompagnati da almeno un adulto pagante.

La promozione, valida sulla maggior parte delle partenze (salvo disponibilità dei posti riservati all’iniziativa), conferma ancora una volta l’attenzione delle Compagnie del Gruppo Onorato Armatori verso le famiglie che sognano di passare una vacanza indimenticabile in alcuni tra i posti più belli al mondo, non solo in estate ma anche in vista delle Feste del 25 aprile e del 1 maggio, quando sarà possibile prendersi alcuni giorni di relax e staccare dalla routine quotidiana: dalle spiagge incantate della Sardegna e il suo meraviglioso entroterra, ai panorami mozzafiato della Corsica dove sarà possibile visitare posti incantevoli come Bastia, Ajaccio e Calvi, passando per il fascino dell’Arcipelago Toscano, la storia e gli scenari naturali unici della Sicilia, belli in tutte le stagioni e tutti da scoprire.

Chi sceglie Moby e Tirrenia ha una varietà unica di opzioni di viaggio, grazie alla molteplicità di tratte e alla vasta disponibilità di moderne cabine: la Sardegna è collegata a Genova con Olbia, Porto Torres e Arbatax, a Civitavecchia con Cagliari, Olbia e Arbatax, Livorno e Piombino con Olbia, Napoli e Palermo con Cagliari. In tutto oltre 4000 partenze offerte quest’anno per l’Isola (fino a 24 in un solo giorno).

Poi c’è la Corsica, grazie alle linee Livorno-Bastia, Genova-Bastia e Nizza-Bastia con Moby, e le tratte garantite per la Sicilia da Tirrenia (Napoli-Palermo e Cagliari-Palermo), oltre ai quotidiani collegamenti per l’Elba.

Il Gruppo Onorato Armatori in totale garantisce circa 41mila partenze nel 2018, fino a 200 al giorno, ben 8 partenze all’ora, con una capacità ricettiva che non ha eguali grazie alla flotta a disposizione: fast cruise ferry di ultima generazione e di grandi dimensioni, con un’ampia capacità di trasporto passeggeri e un importante numero di cabine.

A bordo delle navi del Gruppo Onorato, le famiglie potranno godere di numerosi servizi come negozi, ristoranti, self service, boutique, cinema, sale giochi, show lounge.

Anche in questo caso, le due Compagnie pensano soprattutto al divertimento dei loro piccoli ospiti, che nel corso di tutto l’anno popolano in grande numero e rallegrano le traversate a bordo delle navi. Per i bambini è uno spasso dall’inizio alla fine grazie alle aree destinate al loro intrattenimento, ricche di giochi pensati per trascorrere ore felici in totale sicurezza. Moby, inoltre, fa salire a bordo delle sue navi i fantastici costumed characters della Warner Bros: Titti, il dolcissimo canarino giallo, l’amico-antagonista Silvestro; il buffissimo Daffy Duck e l’insaziabile Taz, per la gioia di grandi e piccini. E per i più affamati, il menù di bordo prevede lo speciale bimbi, un allegro pasto a base di crocco Toons, le mini cotolette con le sagome dei personaggi della Warner Bros, accompagnate dalle immancabili patatine fritte e il gelato, con un gadget dei Looney Tunes in regalo. Di giorno e di notte, viaggiare a bordo delle navi Moby e Tirrenia è sempre un divertimento grazie a Onorato Armatori, Gruppo leader del trasporto marittimo nel Mediterraneo.