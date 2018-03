Sicilia, Miccichè: “Dispiaciuto che Sgarbi vada via, è una persona straordinaria”

19 marzo 2018 21:16

Sicilia, Micciché sull’annuncio di Sgarbi: “Dispiaciuto che vada via, è una persona straordinaria”

“Sono davvero dispiaciuto che Vittorio Sgarbi vada via, perché oltre che un amico è una persona straordinaria“. Lo scrive il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, dopo la conferenza stampa del critico d’arte, che oggi incontrando i giornalisti confermando le dimissioni da assessore. Sgarbi ha dichiarato di essere stato costretto e di essere stato cacciato. “Il presidente Musumeci – ha detto - non vede l’ora che io me ne vada. Non sarò più assessore ai Beni culturali. Hanno deciso loro che me ne devo andare, non ho scelto io“.