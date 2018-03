Sicilia: l’Irritec Costa d’Orlando si prepara per le ultime settimane di regular season di Serie B Old Wild West

16 marzo 2018 22:17

L’Irritec Costa d’Orlando si prepara per le ultime sessione di regular season di Serie B Old Wild West

Tagliato il primo traguardo stagionale, quello della salvezza, l’Irritec Costa d’Orlando si prepara per le ultime settimane di regular season di Serie B Old Wild West girone D con meno pressioni e un sogno in testa: i play-off. Domani, alle ore 18:00 presso il “Palasport Mangano” di Sant’Agata di Militello, i paladini del presidente Giuffré ospitano la BPC Virtus Cassino nel match valido per la ventiseiesima giornata di campionato. Non è al momento possibile, purtroppo, giocare gare ufficiali in presenza di pubblico al “PalaValenti”. Si attende ancora l’omologazione da parte della FIP, che effettuerà sopralluogo nella mattinata di domani mentre il questore non ha ancora dato risposte al club paladino. L’obiettivo è quello di provarci, anche al cospetto di una corazzata come quella rossoblù. Il successo di Venafro ha dato grande fiducia ai biancorossi che, nonostante l’assenza prolungata di Forte e gli acciacchi ai vari Sorrentino e Fort, vivono un periodo molto positivo. La vittoria interna manca però dallo scorso 4 febbraio. Coach Condello e la sua truppa sono quindi decisi ad invertire la rotta, per puntare con decisione alla post-season e proseguire in quel processo di crescita cominciato oramai 5 anni fa. Dal canto suo, Cassino è terza in classifica ed è a caccia di punti per continuare l’inseguimento alla vetta della graduatoria. Coach Luca Vettese ha a disposizione un roster costruito per vincere e che può contare su ben cinque giocatori in doppia cifra di media: Cena, Petrucci, Bagnoli, Del Testa e Carrizo. I cassinati sono certamente formazione di alto profilo ma la Costa d’Orlando Basket, pur rispettando tutti, non teme nessuno e giocherà al massimo delle sue possibilità per portare a casa il risultato.

Arbitri della sfida tra Irritec Costa d’Orlando e BPC Virtus Cassino saranno i signori Elena Colazzo di Milano e Francesco Belisario Di Luzio di Cernusco sul Naviglio. Palla a due prevista per le ore 18:00 di sabato 17 marzo presso il “Palasport Mangano” di Sant’Agata di Militello, ingresso gratuito.