Sicilia: D’Agostino (Sf), nessun inciucio ma pronti a dialogo con Musumeci

23 marzo 2018 18:00

Palermo, 23 mar. (AdnKronos) – “Volevamo che Musumeci facesse una mossa, l’ha fatta e mi sembra ottima. Adesso occorre capire qual è la proposta politica del governo contenuta nella Finanziaria e gli spazi per l’opposizione. Insomma c’è da comprendere come armonizzare la posizione del governo con le proposte che arriveranno dalle opposizioni. Da parte nostra raccogliamo l’appello al confronto del presidente Musumeci e siamo pronti ad assumere una posizione costruttiva”. Così Nicola D’Agostino, capogruppo di Sicilia Futura all’Assemblea regionale siciliana, commenta con l’Adnkronos l’apertura al dialogo del governatore Nello Musumeci, in vista dell’esame a Sala d’Ercole di Bilancio e Finanziaria. I documenti contabili, però, non sono ancora approdati a Palazzo dei Normanni e gli spazi per la loro approvazione entro il 31 marzo, quando scadrà l’esercizio provvisorio, sembrano sempre più ridotti.

“Non ci sono le condizioni per approvare la legge di stabilità entro la fine del mese – avverte D’Agostino – a meno che quest’apertura al confronto non sia finta. Se ci deve essere un confronto sui documenti contabili tra maggioranza e opposizione è evidente che due-tre giorni non bastano”. La proroga dell’esercizio provvisorio per il capogruppo di Sicilia Futura, dunque, appare inevitabile. “Serve un altro mese durante il quale confrontarsi su bilancio e finanziaria, dei quali al momento non conosciamo nulla se non gli annunci fatti”. E a chi come Antonio Rubino dei Partigiani dem dice “sentiamo puzza di inciucio sotto il classico ombrello della responsabilità” D’Agostino replica: “Parlare di inciucio è da stupidi. Bisogna vedere che tipo di confronto è, in ogni caso il dialogo è una cosa sana, giusta e corretta, oltre che inevitabile in un contesto come quello in cui si trova il governatore Musumeci che non ha una maggioranza. Rubino ha detto solo un’altra sciocchezza”.