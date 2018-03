Sicilia: nasce la Consulta per la gestione forestale responsabile, è la prima in Italia

19 marzo 2018 15:24

Nasce in Sicilia la prima Consulta per la gestione responsabile delle risorse forestali. Si tratta del primo organismo in Italia che raccoglie esponenti del mondo degli studenti, dei sindacati, delle associazioni e delle istituzioni coinvolti in attività di formazione e ricerca. ”La Consulta – spiegano gli organizzatori – si propone quale interlocutore delle istituzioni regionali competenti per promuovere in Sicilia una politica forestale rivolta alla gestione sostenibile e responsabile delle risorse forestali. Inoltre, la Consulta promuoverà iniziative culturali per aumentare la consapevolezza dei cittadini sul ruolo fondamentale che le risorse forestali svolgono per la salute del Pianeta Terra”. Domani, nell’aula Magna del dipartimento di Scienze agrarie di Palermo la presentazione dell’iniziativa e degli obiettivi della Consulta.