Sicilia: Cancelleri (M5s), Sgarbi? Governo con spalle al muro grazie a nostra censura

27 marzo 2018 13:49

Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – “Senza la nostra mozione di censura non si sarebbe aperta la questione dentro la maggioranza, che è stata messa con le spalle al muro davanti a una situazione diventata, ogni giorno di più, insostenibile e incresciosa con continui insulti”. Così Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale siciliana, commenta con l’Adnkronos il passo indietro annunciato dall’assessore ai Beni culturali della Sicilia, Vittorio Sgarbi. Dimissioni nell’aria da tempo e che lo stesso critico d’arte ha oggi confermato incontrando i giornalisti all’indomani dell’annuncio in conferenza dei capigruppo di una sua imminente sostituzione da parte del governatore, Nello Musumeci.

“Professionalmente non credo che ci sia qualcuno in grado di poter competere con Sgarbi che è un critico d’arte di alto profilo. Negarlo sarebbe da stupidi – aggiunge il leader pentastellato -. Ma l’organizzazione dell’assessorato ai Beni culturali, che in Sicilia ha le competenze di un vero e proprio ministero, senza risorse e senza la presenza dell’assessore rischia di penalizzare e depotenziare un comparto che nell’Isola, invece, dovrebbe essere trainante. Sgarbi più che far male direi che non ha fatto – conclude Cancelleri -. Adesso la speranza è che il suo successore non solo venga a lavorare ma abbia a cuore le sorti della Sicilia”.