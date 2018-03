Sicilia: Cancelleri (M5s), Governo naviga a vista, legge elettorale e dopo voto

27 marzo 2018 14:15

Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – Vittorio Sgarbi dopo Vincenzo Figuccia. La Giunta Musumeci perde il suo secondo assessore a quattro mesi dal suo insediamento. Un esito che non sembra stupire Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione a Palazzo dei Normanni, e candidato governatore del M5s alle regionali di novembre scorso. “E’ la conseguenza delle scelte fatte – dice all’Adnkronos – con la spartizione delle poltrone tra i partiti della coalizione. Il risultato? Alcuni assessori come Mariella Ippolito ( con delega alla Famiglia, ndr) che non ha capito le emergenze che ruotano attorno al suo assessorato, a partire dai disabili, e continua a perdere tempo con gli insulti sui social, e altri che dimostrano enormi lacune nei documenti che presentano”.

Per il leader a Cinque Stelle “si naviga a vista e questo determina un immobilismo e una paralisi che la Sicilia non si può permettere. Si facciano i documenti contabili con tre o quattro priorità come i fondi per i disabili e quelli per i Comuni, si lavori a una legge elettorale frutto di un lavoro condiviso in Parlamento e poi si torni al voto entro l’anno”.