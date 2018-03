Orrore nelle campagne della Sicilia, trovato il cadavere di una 20 enne in un pozzo

18 marzo 2018 17:47

Trovato in Sicilia il corpo senza vita di una 20enne, la giovane è stata accoltellata e poi getta in un pozzo

Macabra scoperta in Sicilia, precisamente a Canicattini Bagni, comune del Siracusano, dove qualche ora fa è stato ritrovato il corpo senza vita di una ventenne. Secondo le primissime ricostruzioni la giovane è stata pugnalata più volte e poi il suo corpo è stato gettato in un pozzo artesiano in contrada Stallaini. La ragazza mancava da casa da ieri sera: a denunciare la scomparsa il padre, dopo che non era riuscita più a contattarla. I carabinieri sul posto per i rilievi del caso e per chiarire il movente dell’omicidio.