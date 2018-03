Sicilia, bocciato il DEFR. De Luca: “Ho votato no, Musumeci è inaffidabile”

27 marzo 2018 20:29

Sicilia, l’Aula di Palazzo dei Normanni boccia il DEFR, De Luca: “Ho votato no perchè Musumeci è inaffidabile su legalità e discontinuità col passato”

“L’avvio al lavoro di alcune centinaia di persone è bloccato da continue faide fra fazioni politiche. Ho chiesto solo che si ponesse fine a questo gioco al massacro sulla pelle di centinaia di famiglie e che il Governo facesse una chiara scelta per garantire il ripristino della legalità e la discontinuità col passato. Era per me, e l’avevo detto a viso aperto e senza sotterfugi, un banco di prova rispetto alla affidabilità del Governo Musumeci, di cui ho registrato l’imbarazzato silenzio, traendone le conseguenze politiche.” Con queste parole Cateno De Luca conferma di aver votato contro il DEFR proposto dalla Giunta regionale, che è stato bocciato poco fa dall’Aula di Palazzo dei Normanni con 32 voti favorevoli e 32 voti contrari.