26 marzo 2018 22:50

Sicilia, Barone (UIL): “finanziaria in bilico? Stop ad altre perdite di tempo”

”Il rischio dell’impaludamento è concreto e questa condizione di totale incertezza ci preoccupa fortemente. Capiamo che mettere mano alle riforme non è semplice ma la Sicilia non può permettersi che si perda altro tempo. Le emergenze da affrontare sono troppe e sono migliaia i lavoratori, pensionati, precari e disoccupati che attendono risposte sul loro futuro”. Lo sostiene Claudio Barone, segretario generale della Uil Sicilia, commentando il possibile rinvio della Finanziaria e del bilancio con la proroga di un mese dell’esercizio provvisorio. “Adesso serve un confronto alla luce del sole tra governo regionale e parti sociali – aggiunge – per trovare le giuste indicazioni ed evitare che la politica si frammenti in mille micro interessi, vanificando qualsiasi possibilità di riforma. Per questo chiediamo a tutti gli assessori che non l’hanno già fatto di convocarci il prima possibile”.

(Adnkronos)