20 marzo 2018 21:24

Sicilia, rinviati i lavori per mancanza di numero legale in aula

Nulla di fatto all’Assemblea regionale siciliana, dove i lavori, dopo due rinvii, sono stati fermati su richiesta del Governo, dopo un primo stop per la mancanza di numero legale in aula. “Non credo ci siano le condizioni per proseguire questa seduta“, ha detto l’assessore Toto Cordaro che ha chiesto e ottenuto il rinvio a domani a mezzogiorno. Tutto ruota attorno all’approvazione del disegno di legge stralcio. (AdnKronos)