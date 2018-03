Sicilia, all’asta Villa Alliata di Pietratagliata. Sgarbi: “Eserciteremo diritto di prelazione”

23 marzo 2018 18:21

All’asta per 350 mila euro Villa Alliata di Pietratagliata in Sicilia, l’assessorato punta a far valere il diritto di prelazione

L’assessore regionale dei beni culturali, Vittorio Sgarbi, con propria direttiva ha chiesto di avviare l’iter per far valere il diritto di prelazione della Regione Siciliana su Villa Alliata di Pietratagliata (si trova in via Serradifalco a Palermo) la cui costruzione, su progetto dell’architetto Francesco Paolo Palazzotto, risale al 1884-85 e richiama nelle forme il cosiddetto stile neogotico. Si tratta di un edificio di particolare pregio architettonico che da anni è in condizioni di degrado. La villa (che si estende su 1600 mq) era stata messa in vendita con una base d’asta di 350.000 euro ed è stata aggiudicata oggi; solo adesso l’assessorato potrà far valere il diritto di prelazione.