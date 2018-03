Sicilia, all’Ars non arriva la Finanziaria, tutto rinviato a lunedì

23 marzo 2018 22:14

Sicilia, la finanziaria slitta a lunedì: il commento del presidente della Commissione Bilancio Savona

“Lunedì è un altro giorno“. A dirlo all’Adnkronos è il presidente della Commissione Bilancio dell’Ars Riccardo Savona, al termine di una giornata in cui a Palazzo dei Normanni si attendeva una finanziaria che non è mai arrivata. Mentre governo, maggioranza e opposizione discutono di ipotesi di ‘dialogo’ e ‘responsabilità’, dei documenti finanziari non c’è traccia nelle commissione di merito che quindi non hanno potuto iniziarne l’esame. Tutto slitta così a lunedì 26 marzo, a soli cinque giorni dalla scadenza dell’esercizio provvisorio, veramente poco perché la manovra, per quanto ‘snella’, possa essere approvata. “Non conosco le carte e quindi non posso sbilanciarmi – commenta Savona – Certo siamo abituati ad avere la bacchetta magica ma…“. (AdnKronos).