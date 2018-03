Sì ai dazi ma non per tutti

8 marzo 2018 22:09

Washington, 8 mar. (AdnKronos) – Circondato da un gruppo di operai, il presidente statunitense Donald Trump ha firmato il provvedimento per imporre dazi del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio, definendoli “una necessità per la sicurezza” degli Stati Uniti.

Canada e Messico saranno inizialmente esentati dai dazi, che entreranno in vigore fra 15 giorni.

“Avrò il diritto di andare più su o più giù a seconda del Paese – aveva detto Trump descrivendo i dettagli della misura – ed avrò il diritto di togliere o aggiungere Paesi. Io voglio solo equità – ha detto ancora – perché noi non siamo stati trattati i modo giusto dagli altri Paesi”.

“Saremo abbastanza flessibili”, aveva aggiunto. “Saremo molto giusti, saremo molto flessibili, ma dobbiamo proteggere i lavoratori americani, come ho detto che avrei fatto in campagna elettorale”, ha concluso.