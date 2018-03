18 marzo 2018 19:07

Si apre la settimana della verità per i nuovi eletti

Si apre la settimana della verità per i nuovi eletti, che attendono la proclamazione ufficiale e l’ingresso a Montecitorio e a Palazzo Madama. A due settimane dal voto, molti non hanno ancora ricevuto una comunicazione ufficiale sulla proclamazione come neo senatore o neo deputato. Nelle ultime ore si è aperto un caso in Calabria, dove Forza Italia reclama per Maria Tripodi il seggio assegnato invece Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia.