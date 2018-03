Settimana Santa: ecco gli eventi in programma a Messina

28 marzo 2018 16:12

Settimana Santa, ecco le iniziative promosse per la Settimana Santa dalla Cronfraternita SS. Crocifisso di Messina

Presente l’assessore alla Cultura, Federico Alagna, sono state illustrate stamani a Palazzo Zanca le iniziative promosse per la Settimana Santa dalla Confraternita SS. Crocifisso, in collaborazione con il Comune di Messina, l’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela e l’Arciconfraternita degli Azzurri e della Pace dei Bianchi. Il programma degli eventi è stato presentato dal governatore della Confraternita S.S. Crocifisso, Giacomo Sorrenti, e dal vice, Nino Di Bernardo. Gli appuntamenti, che si svolgeranno nell’Oratorio della Pace dei Bianchi o Chiesa delle Barette, di via XXIV Maggio, prevedono domani, giovedì 29, alle ore 21, la celebrazione eucaristica “In Coena Domini”, officiata da Mons. Giuseppe La Speme, delegato arcivescovile per la Basilica Cattedrale e assistente della Confraternita SS. Crocifisso, ed il rito della “lavanda dei piedi” a dodici confrati, animato dai canti della “La Corale delle Vittorie”. A seguire, dalle 22.30 alle 24, l’adorazione eucaristica comunitaria e personale. Venerdì 30, alle 17.15, si terrà un momento di preghiera con i portatori delle Barette; seguito alle 17.30, dall’avvio della secolare processione delle Barette, presieduta dall’arcivescovo S.E. Mons. Giovanni Accolla, insieme al Capitolo Protometropolitano della Basilica Cattedrale, al Seminario Arcivescovile, ai presbiteri e diaconi, alla presenza del sindaco, Renato Accorinti, delle autorità civili, e delle Confraternite ed aggregazioni laicali cittadine. Il percorso della via Crucis, con partenza dalla chiesa Oratorio della Pace, si snoderà lungo le vie XXIV Maggio, E. Martinez, corso Cavour, piazza Antonello, Tommaso Cannizzaro, Garibaldi, I Settembre e piazza Duomo, dove è prevista la sosta per un breve momento di preghiera con l’Arcivescovo, per poi proseguire lungo le vie Oratorio, S. Francesco (a ‘nchianata di Varetti), XXIV Maggio, e rientro in chiesa, seguito dalla consueta distribuzione dei pani di cena ai portatori. Sarà possibile visitare la “Chiesa delle Barette”, oggi, mercoledì 28, dalle 17 alle 20; domani, giovedì 29, dalle 9.30 alle 13, e dalle 16 alle 24; e venerdì 30, dalle 9.30 alle 13. Per le visite guidate, formate da gruppi di minimo 15 persone, è necessario prenotare tramite il call center ai recapiti 0902135672-3701270545 oppure attraverso i contatti www.confraternitasscrocifisso.it.