Senato: centrodestra punta a 2 vicepresidenti e 2 questori, un questore a M5S

28 marzo 2018 16:04

Roma, 28 mar. (AdnKronos) – In corso le votazioni al Senato per il Consiglio di presidenza, alle quali si arriva senza un accordo complessivo tra le forze politiche. Per ora a palazzo Madama il centrodestra punta a due vicepresidenze per Roberto Calderoli della Lega e Ignazio la Russa di Fratelli d’Italia.

Inoltre per il collegio dei Questori voterà per il centrista ora nel Gruppo di Forza Italia Antonio De Poli, questore anziano uscente, e per Paolo Arrigoni, della Lega. A completare il collegio dovrebbe essere Laura Bottici, indicata da M5S, che punta a diventare questore anziano. Il Pd voterà invece per Salvatore Margiotta. Per le altre due vicepresidenze sono in corsa Anna Rossomando del Pd e Paola Taverna di M5S.

Ancora in alto mare le trattative e i candidati per quanto riguarda l’elezione dell’Ufficio di presidenza della Camera in programma domani. Per definire il quadro si aspetta infatti anche l’esito della votazione al Senato.