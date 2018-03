24 marzo 2018 20:35

Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Sono molto felice per l’elezione di Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza del Senato. Era tempo che una così alta carica andasse ad una donna, ed è una donna di Forza Italia: motivo d’orgoglio per tutti noi”. Lo scrive in una nota Michela Vittoria Brambilla, ex ministro e deputata di Forza Italia, concludendo: “A lei le più sentite congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro”.