Scuola: Donazzan, in Veneto lavoro sicuro per chi sceglie percorso tecnico di alta formazione

21 marzo 2018 16:57

Vicenza, 21 mar. (AdnKronos) – ‘Se non sapete cosa fare ‘da grandi’ e vi interrogate quale percorso formativo scegliere, cercate prima di conoscere da vicino la proposta formativa delle Academy del Veneto. L’80 per cento dei diplomati nelle sette fondazioni Academy-Its del Veneto trova lavoro entro sei mesi. Sono dati che ragazzi e famiglie devono tenere ben presente nel momento della scelta: i percorsi che ‘ibridano’ istruzione e conoscenze tecniche, scuola e lavoro, offrono una chance in più”. E’ quanto ha ribadito l’assessore all’Istruzione e Formazione della Regione Veneto, Elena Donazzan, inaugurando oggi a Vicenza ‘Campus orienta”, il salone dedicato all’orientamento universitario, formativo e professionale e che si rivolge agli studenti degli ultimi due anni di scuola superiore.

‘Studenti e famiglie devono informarsi – ha aggiunto l’assessore ‘ per poter scegliere la giusta scuola. Scegliere tra percorso di alta formazione, Academy e Università significa coniugare al meglio aspettative e capacità dei giovani con le esigenze e potenzialità del mercato del lavoro. Le professioni di domani saranno sempre più ibride, cioè si caratterizzeranno per intreccio di competenze e di abilità, e richiedono percorsi di formazione multipli ed integrati”.