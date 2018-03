Scuola: Donazzan, in Veneto lavoro sicuro per chi sceglie percorso tecnico di alta formazione (2)

21 marzo 2018 16:57

(AdnKronos) – ‘La Regione Veneto sta investendo molto ‘ ha concluso l’assessore ‘ nell’ alta formazione tecnica e nelle esperienze di raccordo tra scuola e lavoro, tra università e imprese. E sta privilegiando quegli istituti a guida imprenditoriale, come le Academy del turismo, della logistica, della meccatronica, della moda, che grazie alla doppia formazione in aula e in azienda, formano profili professionali di alta qualifica, molto richiesti da piccole e grandi aziende. Il futuro, dicono gli esperti, si gioca sulle cosiddette materie STEM (materie scientifiche, tecnologia, ingegneria e matematica) e sulla padronanza delle lingue: chi sceglie un indirizzo superiore o di livello universitario che soddisfi questi requisiti, ha già un contratto di assunzione in tasca”.