Scalzeri bis nello slalom unvs in Valsugana

11 marzo 2018 21:55

Grande successo dalla sezione dei Veterani dello Sport di Trento presieduta da Enrico Negriolli. Al via sulle nevi della Panarotta in Valsugana, si sono presentati infatti un folto numero di concorrenti. Merito soprattutto della sezione di Rovereto capitanata dal presidente Ezio Grigoletto e arrivata in gran forze all’appuntamento. Alla fine nelle graduatorie assolute, il trentino Domenico Scalzeri ha replicato l’affermazione conquistata nel 2017, seguito da Stefano Grigoletto e da Paolo Andreaus. Nel settore femminile vittoria di Rossana Andreatta. Per quanto riguarda le prove riservate ai familiari, da segnalare invece le peroformances di Tommaso Longhi e Giada Grigoletto. Infine, nelle classifiche di categoria, podio più alto per Claudio Viola, Carlo Boninsegna, Mauro Lunelli, Paolo Andreaus, Andrea Rossi, Stefano Grigoletto e Franco Tomasi.