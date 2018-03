Sanità: intesa Zaia-rettore Unipd per direzioni universitarie sede Iov a Castelfranco

14 marzo 2018 16:37

Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e il Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto, hanno firmato oggi un atto d’intesa con il quale le due Istituzioni individuano delle apicalità sanitarie a direzione universitaria dell’Istituto Oncologico Veneto ‘ IOV, sede di Castelfranco. L’atto individua due Unità Operative Complesse che saranno a direzione universitaria: si tratta di Radioterapia, in area medica, e di Chirurgia Ginecologica Oncologica, in area chirurgica.

Si tratta di un nuovo, significativo tassello, nella realizzazione della sede castellana dello IOV, i cui primi ambulatori sono stati inaugurati il 6 ottobre scorso proprio dal presidente Zaia.

Una volta a regìme, con un investimento di circa 20 milioni di euro, lo IOV a Castelfranco potrà contare complessivamente su 138 posti letto dedicati alla varie specialità oncologiche e su 25 letti per accogliere pazienti provenienti dalle altre Regioni, rafforzando così la mobilità attiva verso il Veneto in una specialità che risponde a una delle più grandi ‘paure” della gente in tema di salute.