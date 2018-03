Sanità: intesa Zaia-rettore Unipd per direzioni universitarie sede Iov a Castelfranco (2)

14 marzo 2018 16:37

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il tutto ha preso forma definitiva il 23 agosto scorso, con l’approvazione finale in Giunta regionale della scheda ospedaliera del nosocomio castellano, che prevedeva anche l’ingresso dello IOV.

La struttura sanitaria di Castelfranco è composta da 186 posti letto per acuti di tipo ‘generalista” e da altri 138 letti (più 25 per i pazienti provenienti da fuori Regione) dedicati all’attività dell’Istituto Oncologico Veneto ‘ IOV ‘ di Padova, che può contare su 38 posti letto di area medica; 80 di area chirurgica; 6 di terapia intensiva; 14 di Riabilitazione Oncologica.