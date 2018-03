17 marzo 2018 20:08

Rosarno (Rc), 17 mar. (AdnKronos) – “Spero che i russi democraticamente rieleggano uno degli uomini politici più in gamba che ci sia in questo momento in circolazione, spero che tutti rispettino questo voto”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una manifestazione a Rosarno.